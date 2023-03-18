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{{ timeAgo('2023-03-18 15:13:45 -0500') }} football Edit

Four-star DL Tionne Gray announces his commitment to Missouri

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star defensive lineman Tionne Gray to announce and break down his commitment to Missouri. Gray discusses why he chose the Tigers, the reaction from coach Eli Drinkwitz and staff, his message to the fans and more.

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