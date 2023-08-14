News More News
ago football Edit

LIVE: Reaction to Mizzou landing 5-star Williams Nwaneri

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

LEE'S SUMMIT, MO--Just a few minutes ago, Missouri landed one of the biggest commitments in program history. Lee's Summit North defensive lineman Williams Nwaneri, the nation's No. 3 overall prospect, picked the Tigers over Oklahoma, Oregon, Georgia and Tennessee.

Join us live to break down the commitment and what it means for Mizzou.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Following the conclusion of the show, we will upload audio only versions. Those will be available below or wherever you get your podcasts.

Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription

Talk about this story and more in The Tigers' Lair

Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines

Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage

Follow our entire staff on Twitter

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}