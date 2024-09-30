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ago football Edit

Missouri lands three-star Oklahoma ATH Dakotah Terrell

Marshall Levenson • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@MarshallRivals
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Missouri has dipped into the Mid-South region once again this cycle to land a commitment.

The Tigers have landed a pledge from 2025 Pocola (Okla.) three-star athlete Dakotah Terrell. He is expected to play tight end in Columbia.

Terrell is an obviously intriguing prospect, measuring in at 6-foot-8, 210 pounds. At that size, tight end, is really one of the only positions available to play. He has also experience at defensive end though.

With his addition, he is now the lone tight end commit in the class, which now holds 17 members.

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At 6-foot-8, 210-pounds, Terrell is a two-sport star that plays football and basketball, picking up scholarship offers in both sports. Terrell was a late riser in the 2025 cycle, picking up his first football offers in the spring.

Arkansas got the race started which was followed by the likes of Texas A&M, Michigan, Oklahoma, Oklahoma State, Ole Miss, Florida, and others.

Terrell visited Missouri in early September, which put the Tigers ahead in his recruitment.

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