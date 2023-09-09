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MTSU Postgame Video: Eli Drinkwitz

Connor McLain
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Hear from Mizzou head coach Eli Drinkwitz after the Tigers beat Middle Tennessee State 23-19 on Saturday night.

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