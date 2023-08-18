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ago football Edit

Notes and observations from Friday's scrimmage

Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
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Missouri held a scrimmage that was open to the media on Friday afternoon. The starters didn't get any run in an hour-long session that was focused on second- and third-string players.

PowerMizzou.com has two complete sets of observations. Click below to read them.

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