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PM Live: NFL Draft talk with Eric Edholm

Gabe DeArmond
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The NFL Draft will begin on April 25. Mizzou has at least half a dozen prospects who could hear their names called in Detroit. We break down the class with Eric Edholm, a draft expert for NFL Media.

Watch the show live at 3:00 Tuesday or catch a replay below.

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