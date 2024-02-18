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PM Live: QB talk after Sam Horn's injury
Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
With the news Sam Horn is out for a full year, what does Mizzou do at quarterback? Gabe DeArmond and Jarod Hamilton discuss the impact of the Tigers' backup quarterback going down.
Watch the show live at 7:00 Sunday or catch a replay below.
If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each day this week.
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