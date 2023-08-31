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Post-Game Live presented by Yuengling: South Dakota

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.

Join us live at the conclusion of post-game interviews to talk about the 2023 season opener against South Dakota. Gabe DeArmond and Jarod Hamilton will break it down live from the press box at Memorial Stadium about an hour after the game goes final.

If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each week.

PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp

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