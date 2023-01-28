News More News
{{ timeAgo('2023-01-28 15:59:08 -0600') }} basketball Edit

Post-Game: Mizzou 78, Iowa State 61

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Hear from Dennis Gates, D'Moi Hodge and Kobe Brown after Missouri beat Iowa State 78-61 in the Big 12/SEC Challenge.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}