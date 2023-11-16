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Post-Game Video: Mizzou beats Minnesota

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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MINNEAPOLIS--Missouri led for less than ten seconds, but the Tigers picked the most important time to lead. Mizzou rode a 31-9 finishing kick to a 70-68 road win over the Minnesota Golden Gophers.

After the game, Nick Honor and Dennis Gates took questions from the media.

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