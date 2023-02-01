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Postgame: Mizzou 87, LSU 77

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Hear from Dennis Gates, Noah Carter and Kobe Brown after Mizzou beat LSU 87-77 on Wednesday night.

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