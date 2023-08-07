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PowerMizzou Live: Talking Mizzou recruiting with Clint Cosgrove

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Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri is in the mix for three of the top uncommitted players in the country. Decisions from Jeremiah McClellan and Williams Nwaneri are coming within the next week.

Where do the Tigers stand and what's the ceiling for Eli Drinkwitz's 2024 class? We go in-depth on Mizzou recruiting with Rivals.com Midwest Analyst Clint Cosgrove.

Join us live at 4 p.m. Central on Monday afternoon or catch the replay below.

If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcast will be uploaded at the conclusion of the live broadcast.

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