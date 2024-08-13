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Rivals250 QB Michael Clayton sets several game day visits
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
While many class of 2026 quarterback dominoes fall, one of the elites is still taking his time. Sanford (Fla.) Seminole quarterback Michael Clayton, among the highest ranked of those uncommitted in...
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