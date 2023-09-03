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Sights and Sounds: Mizzou vs South Dakota

Connor McLain
Videographer
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After every home game, we'll give Tiger fans an idea of what it was like to be on the sidelines at Faurot Field. Take a look back at the 35-10 win over South Dakota in our new video recap.

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