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Talan Chandler flips from Colorado to Missouri

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

The No. 5 overall center in the 2024 class,Talan Chandler, sits down with Clint Cosgrove to break down his flip from Colorado to Missouri.

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