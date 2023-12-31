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Talking Mizzou and the NFL with Ennis Rakestraw

Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
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Mizzou cornerback Ennis Rakestraw announced on Saturday that he would skip his final two years of eligibility to enter the 2024 NFL Draft. We'll talk with Rakestraw about that decision, his career at Mizzou and what lies ahead on Sunday afternoon at 2 p.m.

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