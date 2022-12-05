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VIDEO: Drinkwitz talks bowl game, transfer portal, Kansas and more

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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On Monday morning, Eli Drinkwitz met with the media via Zoom. The Tiger coach talked about the Gasparilla Bowl, dodging a game against Kansas, the matchup with Wake Forest and the future of his roster in the transfer portal era.

See everything the coach had to say here.

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