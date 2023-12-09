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VIDEO: Gates, Honor, East talk after loss to Jayhawks

PowerMizzou.com Staff
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LAWRENCE, KS--Missouri lost 73-64 to Kansas on Saturday afternoon. Hear from Dennis Gates, Nick Honor and Sean East in the postgame press conference.

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