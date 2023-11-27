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VIDEO: Gates previews Pittsburgh

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri hits the road for Pittsburgh where the Tigers will face the Panthers in the ACC/SEC Challenge on Tuesday night. Dennis Gates met with local media today to talk about his team and preview the matchup.

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