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VIDEO: Tigers talk senior day, matchup with Florida

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri heads into its final home game of the year 8-2 with plenty left to accomplish. We talked to quarterback Brady Cook, defensive tackle Jay Jernigan, STAR Daylan Carnell and defensive end Darius Robinson about senior day, the Florida Gators and more.

Watch the interviews from Tuesday's media session below.

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