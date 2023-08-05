News More News
ago football Edit

WATCH: A conversation with Williams Nwaneri's head coach

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Williams Nwaneri, the No. 3 overall prospect in the Class of 2024 and the highest-rated player out of the Kansas City area in the Rivals era, is set to make his college choice on the evening of Monday, August 14th.

Nwaneri will choose between Mizzou, Georgia, Tennessee, Oklahoma and Oregon.

In advance of the decision, we sat down with Lee's Summit North head coach Jamar Mozee to talk about what kind of player Nwaneri is and the process that has led him to this point.

CLICK HERE TO WATCH THE FULL INTERVIEW

Take advantage of our best deal of the year. You can get a new annual subscription and save 67% on your first year. Just click on the image below to take advantage until 5 p.m. Central time on Monday.

Click here to subscribe and save 67% on your first year of a new annual subscription
Click here to subscribe and save 67% on your first year of a new annual subscription

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}