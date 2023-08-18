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WATCH: Brady Cook, Ty"Ron Hopper talk fall camp

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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As Mizzou wraps up fall camp, the six team captains addressed reporters on Friday.
Watch interviews with quarterback Brady Cook and linebacker Ty'Ron Hopper here.

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