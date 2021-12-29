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WATCH: Cornell Mann speaks after Mizzou's loss at Kentucky

Mitchell Forde • PowerMizzou
Staff
@mitchell4d

Acting Missouri head coach Cornell Mann spoke with reporters following Missouri's 83-56 loss at No. 18 Kentucky. Here's what he had to say.

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