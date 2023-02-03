News More News
{{ timeAgo('2023-02-03 10:01:54 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Dennis Gates previews Mississippi State matchup

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.

Hear from Mizzou head coach Dennis Gates before the Tigers travel to Starkville for Saturday's game at Mississippi State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}