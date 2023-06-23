News More News
ago basketball Edit

WATCH: Dennis Gates talks NBA Draft, offseason

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

A day after Kobe Brown was drafted in the first round and D'Moi Hodge signed a two-way contract with the Lakers, Missouri head coach Dennis Gates spent some time with local media. Gates talked about the draft, summer workouts, replacing Brown and Hodge and more.

Watch the video of the full press conference below.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription

Talk about this story and more in The Tigers' Lair

Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines

Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage

Follow our entire staff on Twitter

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}