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WATCH: Gates, East talk after loss to Ole Miss

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri blew a 10-point second half lead and lost its 12th straight game, 79-76 to Ole Miss. Afterward, Dennis Gates and Sean East II took questions.

Watch the full press conference below.

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