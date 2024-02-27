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WATCH: Mizzou coordinators kick off spring football

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Mizzou's three coordinators addressed the media before Tuesday's first spring practice. Watch interviews with offensive coordinator Kirby Moore, defensive coordinator Corey Batoon and special teams coordinator Erik Link below.

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