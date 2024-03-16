PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Tigers preview Black & Gold Game
Reagan Maris
Videographer
Missouri caps off spring football with the Black & Gold Game at 1:00 on Saturday. We talked to coaches and captains on both sides for a preview. Watch the interviews below.
Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription
Talk about this story and more in The Tigers' Lair
Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines
Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage
Follow our entire staff on Twitter
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pc3NvdXJpLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy93YXRjaC10aWdlcnMtcHJldmlldy1ibGFjay1nb2xkLWdhbWUi
CiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5j
cmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVt
ZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwog
ICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMg
c28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMg
PSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5w
YXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3Jp
cHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVj
YXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNB
JTJGJTJGbWlzc291cmkucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ3YXRjaC10aWdl
cnMtcHJldmlldy1ibGFjay1nb2xkLWdhbWUmYzU9MjAyMjczMzExOSZjdj0y
LjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNv
bVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=