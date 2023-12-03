Advertisement
News More News
ago football Edit

Yuengling Live Show: Wichita State postgame and Mizzou's bowl matchup

PowerMizzou.com Staff
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

We'll wrap up a busy Sunday with a live show following Mizzou vs Wichita State and postgame interviews.

Join Gabe DeArmond, Drew King and Jarod Hamilton to break down the Tigers' game against the Shockers and the upcoming bowl destination and opponent.

We'll go live following postgame interviews at Mizzou Arena at about 5:00 Central time.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Advertisement

If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast.

PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp.

Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription

Talk about this story and more in The Tigers' Lair

Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines

Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage

Follow our entire staff on Twitter

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement