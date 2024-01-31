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Yuengling Postgame Live: Mizzou vs Arkansas
Gabe DeArmond & Drew King
Staff
Join Gabe DeArmond and Drew King to break down Mizzou's Wednesday night game against Arkansas. We'll go live from Mizzou Arena after the postgame press conferences.
If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each day this week.
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PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp.
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