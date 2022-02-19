 Missouri Tigers Football Recruiting - CBC running back Jeremiyah Love planning return trips to Mizzou
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-02-19 10:00:00 -0600') }} football Edit

CBC running back Jeremiyah Love planning return trips to Mizzou

Missouri pushing for CBC (Mo.) running back Jeremiyah Love
Missouri pushing for CBC (Mo.) running back Jeremiyah Love (Gabe DeArmond)
Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
Related
Related
{{ link.display_text }} |
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}