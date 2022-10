Missouri landed its 12th commitment from the class of 2023 with the commitment of three-star athlete Phillip Roche out of Merrillville, Indiana. Roche, who had offers from Boston College, Cincinnati, Indiana, Nebraska, Purdue and several Group of Five schools, announced his commitment to Missouri on Monday after visiting campus earlier in the day. Roche stands at 6-foot-1, 190 pounds, and is ranked as the 13th-best player in the state of Indiana.



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbSBibGVzc2VkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSB3aWxsIGNvbnRp bnVlIG15IGZvb3RiYWxsIGNhcmVlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01penpvdUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBNaXp6b3VGb290YmFsbDwvYT4uIEkgd2FubmEgdGhhbmsgbXkgcGFyZW50 cywgbXkgY29hY2hlcywgYW5kIGV2ZXJ5b25lIHdobyBiZWxpZXZlZCBpbiBt ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvbWl6MjM/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNtaXoyMzwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2NvbW1pdGVk P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jY29tbWl0ZWQ8 L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJsYWtlQmFr ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmxha2VCYWtlcjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERyaW5rd2l0ej9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEcmlua3dpdHo8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWhzcGlyYXRlZmJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1oc3BpcmF0ZWZiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFQcmVwcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYVByZXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFs bGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2 YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nMjQ3 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcyNDc8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uQTF4ZFZuNGtaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v bkExeGRWbjRrWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQaGlsbGlwLiBSb2NoZSAoQFBo aWxsaXBSb2NoZTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGhp bGxpcFJvY2hlNC9zdGF0dXMvMTU3OTg2MTYzMzczMTgyMTU2OT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=