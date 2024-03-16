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Five-star OL Michael Fasusi returns to Missouri, locks in official visit
Sean Williams
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PowerMizzou
Recruiting Editor
Missouri made a strong impression on five-star offensive lineman Michael Fasusi during his Jr. Day visit in January. The Tigers made such a strong that the 6-foot-5, 284-pound prospect made a retur...
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