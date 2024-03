Welcome to the offseason version of Four Down Territory. It’s going to be a little different than it was in-season. I'll post one weekly during the season, which for me is from SEC Media Days through Missouri's final game. During the offseason, I’ll post every other week. I don't want to post a Missouri football-based column and not write about the team. Now, if something happens on a week it's not scheduled to come out, I'll change course and post a column.

1. Going over NFL Combine performances. A Missouri school record, eight players were invited to Indianapolis for the NFL Combine last week. Those players were Cody Schrader, Javon Foster, Darius Robinson, Ty'Ron Hopper, Kris Abrams-Draine, Ennis Rakestraw, Jaylon Carlies and Harrison Mevis. So, let's go over some of the good, the bad and the things in between. ​Robinson, who has had the most buzz of the group since the East-West Shrine Bowl, had a pretty good outing on Thursday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXJpdXMgUm9iaW5zb24gaXMgYSBEVCBwcm9zcGVjdCBpbiB0aGUg MjAyNCBkcmFmdCBjbGFzcy4gSGUgc2NvcmVkIGFuIHVub2ZmaWNpYWwgIDku NjQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JBUz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JBUzwvYT4gb3V0 IG9mIGEgcG9zc2libGUgMTAuMDAuIFRoaXMgcmFua2VkIDYwIG91dCBvZiAx NjIwIERUIGZyb20gMTk4NyB0byAyMDI0LiA8YnI+PGJyPlNwaXRzIHByb2pl Y3RlZDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GUGRDa0JFb1hnIj5odHRwczov L3QuY28vRlBkQ2tCRW9YZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1B5 M2owVUEyak0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QeTNqMFVBMmpNPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEtlbnQgTGVlIFBsYXR0ZSAoQE1hdGhCb21iKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdGhCb21iL3N0YXR1cy8xNzYzMzI3NTA3 OTA1MDY1Mjg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI5LCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The interesting thing about his testing is he went to the combine as an EDGE. That checks out. He had his best season as an EDGE, plus it shows his position flexibility. However, he ran a 4.95 40-yard dash, which ranked 23rd among defensive ends who ran. If Robinson ran as a defensive tackle, his time would've placed him sixth among players. Honestly, Robinson tested so well that it's not the end all be all, but it was just something I noticed. ​After the Shrine Bowl, ESPN's Mel Kiper Jr. said Robinson could be a top 10 pick. That's not going to happen. From the mock draft simulations I've done, he's usually in between picks 34 and 45, which is a high second-round pick. ​Daniel Jeremiah of the NFL Network has mocked him to be in the back of the first round, which is also plausible. Truthfully, being a late first-round pick or an early second-round pick is some of the best value in the draft. If you're a late first, you're (usually) going to a good team. You get a fifth-year option. If you're a top pick in the second round, your value is still off the charts and there's a possibility that a playoff team trades out of the first and gets you in the second. So, you could still get drafted by a good team.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXlsb24gQ2FybGllcyBpcyBhIEZTIHByb3NwZWN0IGluIHRoZSAy MDI0IGRyYWZ0IGNsYXNzLiBIZSBzY29yZWQgYW4gdW5vZmZpY2lhbCAgOS41 MyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUkFTP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUkFTPC9hPiBvdXQg b2YgYSBwb3NzaWJsZSAxMC4wMC4gVGhpcyByYW5rZWQgNDcgb3V0IG9mIDk3 NiBGUyBmcm9tIDE5ODcgdG8gMjAyNC4gPGJyPjxicj5TcGxpdHMgcHJvamVj dGVkPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0IwZ0RIOXFkVjMiPmh0dHBzOi8v dC5jby9CMGdESDlxZFYzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcTVR NnRhRXh2WiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3E1UTZ0YUV4dlo8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgS2VudCBMZWUgUGxhdHRlIChATWF0aEJvbWIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0aEJvbWIvc3RhdHVzLzE3NjM3MzE0MDg1 NDYwNTAzMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Carlies had a solid performance on Friday, which was highlighted by a 4.5 40-yard dash. Gabe and I said weeks ago when we learned Carlies bulked up, that he would be a great candidate to move to outside linebacker. He and Hopper are around the same size, except Carlies can play deep safety or be in the box. The folks at the NFL Network agree.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaXp6b3VGb290 YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWl6em91Rm9vdGJhbGw8L2E+ IERCIEpheWxvbiBDYXJsaWVzIGlzIDYmIzM5OzImcXVvdDssIDIyNyBwb3Vu ZHMgYW5kIHJ1bm5pbmcgYSA0LjV1IPCfkYA8YnI+PGJyPvCfk7o6IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5lP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmluZTwv YT4gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3Jr P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBuZmxuZXR3b3JrPC9hPjxicj7wn5Ox OiBTdHJlYW0gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL05GTFBsdXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNORkxQbHVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSG5VN2xQRkRC diI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0huVTdsUEZEQnY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg TkZMIChATkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTC9z dGF0dXMvMTc2MzY5ODUxMDI0NTkwNDgwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5NYXJjaCAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Rakestraw didn't test well on Friday due to a groin injury. He missed four games due to a groin injury last season. The 5-foot-11 and 182-pounder is projected to be a second-round pick.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Fbm5pcyBSYWtlc3RyYXcgSnIuIGlzIGEgQ0IgcHJvc3BlY3QgaW4g dGhlIDIwMjQgZHJhZnQgY2xhc3MuIEhlIHNjb3JlZCBhbiB1bm9mZmljaWFs ICA0Ljc5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9S QVM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSQVM8L2E+ IG91dCBvZiBhIHBvc3NpYmxlIDEwLjAwLiBUaGlzIHJhbmtlZCAxMTU5IG91 dCBvZiAyMjIyIENCIGZyb20gMTk4NyB0byAyMDI0LiA8YnI+PGJyPlNwbGl0 cyBQcm9qZWN0ZWQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRHd5UkxJYjBqMSI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL0R3eVJMSWIwajE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9oTndyQk1JOUpTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaE53ckJNSTlKUzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW50IExlZSBQbGF0dGUgKEBNYXRoQm9tYikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXRoQm9tYi9zdGF0dXMvMTc2 MzY2ODI0NzY4Mzk0ODk4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAx LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Schrader's day was cut short on Saturday due to a hamstring injury. But he posted a 4.61 40-yard dash, a 1.55 10-yard split and a 33-inch vertical jump. He and Rakestraw should be fine for Mizzou's Pro Day on March 22. But they'll have to turn it up a bit.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeSYjMzk7Um9uIEhvcHBlciBpcyBhIExCIHByb3NwZWN0IGluIHRo ZSAyMDI0IGRyYWZ0IGNsYXNzLiBIZSBkb2VzIG5vdCBxdWFsaWZ5IGZvciBh IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SQVM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSQVM8L2E+IGR1ZSB0 byBhIGxhY2sgb2YgbWVhc3VyZW1lbnRzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vTzhLZENONWYzOCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL084S2RDTjVmMzg8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nWFowNDY2VzdmIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vZ1haMDQ2Nlc3ZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW50IExlZSBQbGF0dGUg KEBNYXRoQm9tYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXRo Qm9tYi9zdGF0dXMvMTc2MzM3ODY0NTc1MjU5ODY3OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9ORkxDb21iaW5lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jTkZMQ29tYmluZTwvYT4ga2V5IG1lYXN1cmVtZW50cyB0aHJlYWQuLi48 YnI+PGJyPjMxNS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL01pc3NvdXJpP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jTWlzc291cmk8L2E+IFBLIEhhcnJpc29uIE1ldmlzPGJyPjxicj5IZWln aHQ6IDUtMTEgNy84PGJyPldlaWdodDogMjQxPGJyPkFybTogMzAuNzU8YnI+ SGFuZDogOC44ODxicj5XaW5nc3BhbjogNzQuMzg8L3A+Jm1kYXNoOyBDaGFy bGVzIFJvYmluc29uIChAQ2hhcmxlc1JvYmluc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYXJsZXNSb2JpbnNvbi9zdGF0dXMvMTc2NDM1 MzQ1OTk0NjQ0NzAyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAzLCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Hopper and Mevis only had their measurements listed. Although, a clip of Mevis nailing a 60-harder circulated social media. March 22 will be a big day for the All-SEC selection and former All-American. Abrams-Draine flashed his speed, running a 4.44 40-yard dash, and is projected to be a third-round pick. His athleticism and ball skills make him a decent prospect, but his size may be a little off-putting for some teams.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaXNzb3VyaSBLIEhhcnJpc29uIE1ldmlzIGlzIEdPT0QgZnJvbSA2 MCB5YXJkcyBvdXQgYXQgdGhlIE5GTCBDb21iaW5lIPCfkK8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0VOdWY3b2JSMU8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FTnVm N29iUjFPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtpY2tlciBVcGRhdGUgKEBraWNrZXJ1 cGRhdGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2lja2VydXBk YXRlL3N0YXR1cy8xNzY0NzQ0Mjc4NjY2ODI2MDM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk1hcmNoIDQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LcmlzIEFicmFtcy1EcmFpbmUgaXMgYSBDQiBwcm9zcGVjdCBpbiB0 aGUgMjAyNCBkcmFmdCBjbGFzcy4gSGUgc2NvcmVkIGFuIHVub2ZmaWNpYWwg IDYuNDEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JB Uz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JBUzwvYT4g b3V0IG9mIGEgcG9zc2libGUgMTAuMDAuIFRoaXMgcmFua2VkIDc5OSBvdXQg b2YgMjIyMiBDQiBmcm9tIDE5ODcgdG8gMjAyNC4gPGJyPjxicj5TcGxpdHMg UHJvamVjdGVkPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dISGxhOXdwMkciPmh0 dHBzOi8vdC5jby9XSEhsYTl3cDJHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vS0t4OUhpQjRaSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0tLeDlIaUI0Wko8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgS2VudCBMZWUgUGxhdHRlIChATWF0aEJvbWIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0aEJvbWIvc3RhdHVzLzE3NjM2 NjI5NzQxOTM5NzE0NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMSwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Lastly, Foster tested okay. The only thing he didn’t do was the bench press. So, that’ll be interesting to see come Pro Day. He’s projected to be a fifth-round pick.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXZvbiBGb3N0ZXIgaXMgYSBPVCBwcm9zcGVjdCBpbiB0aGUgMjAy NCBkcmFmdCBjbGFzcy4gSGUgc2NvcmVkIGFuIHVub2ZmaWNpYWwgIDcuNzcg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JBUz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JBUzwvYT4gb3V0IG9m IGEgcG9zc2libGUgMTAuMDAuIFRoaXMgcmFua2VkIDI4OSBvdXQgb2YgMTI5 MyBPVCBmcm9tIDE5ODcgdG8gMjAyNC4gPGJyPjxicj5TcGxpdHMgcHJvamVj dGVkPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RtV0ZJb2tXS3giPmh0dHBzOi8v dC5jby9UbVdGSW9rV0t4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd2hj Y2lOUUROcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3doY2NpTlFETnE8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgS2VudCBMZWUgUGxhdHRlIChATWF0aEJvbWIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0aEJvbWIvc3RhdHVzLzE3NjQzNTgyMDg4 NDY1MTIyNjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMywgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==