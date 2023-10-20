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Jeremiah McClellan previews Ohio State visit, addresses flip rumors

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with Rivals100 WR Jeremiah McClellan to preview his upcoming game day visit to Ohio State and address rumors of a possible flip to Oregon or Missouri.

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