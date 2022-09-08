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LIVE: Logan Reichert Decision

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.

RAYTOWN, MO--Four-star offensive lineman Logan Reichert is set to announce his decision between Mizzou and Oregon on Thursday afternoon. The ceremony will begin at 4:45 Central time.

Watch the announcement live right here and stay tuned for more from Reichert after the decision.

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