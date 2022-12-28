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LIVE: Mizzou vs Kentucky Post-Game Show

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Following Mizzou's game against Kentucky, publisher Gabe DeArmond and basketball writer Drew King will go live from Mizzou Arena. We'll break down the game, take your questions and talk Tiger hoops live after the conclusion of post-game interviews.

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