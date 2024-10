The pledge of three-star athlete Dakotah Terrell on Monday put Missouri at 17 total commits for the Class of 2025. Terrell -- listed as the lone athlete in the class -- is expected to play tight end for the Tigers, although he is currently playing wide receiver and defensive end at Pocola (Okla.)



Ranking

Terrell came onto the scene later in his recruitment, seeing an uptick in offers this past spring. The 6-foot-9, 215-pound athlete isn't ranked nationally, in Oklahoma or at his position, but he is rated a 5.6 (three-star) prospect by Rivals.com.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5wcmVjaWF0ZSB0aGUgbG92ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL01penpvdUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN aXp6b3VGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1picVpX c2pQNzciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aYnFaV3NqUDc3PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IERha290YWggVGVycmVsbCAoQEtvdGFoXzE0KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tvdGFoXzE0L3N0YXR1cy8xODM1ODIxNDc5MzMx NTAwMzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Offers

Of his 10 offers, Terrell holds eight from Power Four programs. Along with the Tigers, five other SEC schools -- Arkansas, Florida, Mississippi, Oklahoma and Texas A&M -- extended offers to Terrell in the past seven months, while Michigan and Oklahoma State were also in the fold.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5oYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIGF0IG1penpvdSB5ZXN0ZXJkYXkuIHNo b3V0IG91dCB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo Q2F0bzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQ2F0bzE8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF1cmV5QmxhbmQ2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXVyZXlCbGFuZDY8L2E+IGFuZCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01penpGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWl6ekZvb3RiYWxsPC9hPiBmb3IgaGF2aW5nIG1lIGFu ZCBteSBmYW0gdXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJoZEdQbFhDdXYi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yaGRHUGxYQ3V2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERh a290YWggVGVycmVsbCAoQEtvdGFoXzE0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0tvdGFoXzE0L3N0YXR1cy8xODMyODkxOTgyMDI2NjE2OTYy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Notable Visits

Terrell visited Missouri on Sept. 7 for the Buffalo game. He got on campus early this season in Week 2 and hasn't visited another school since. The Oklahoma product made one other unofficial visit this season to Baylor on Aug. 31.

Season Stats

In three games this season, Terrell has reeled in 18 passes for three touchdowns and 299 yards, with an 80-yard reception being his longest thus far, according to MaxPreps. In his junior campaign, he recorded a career-high 549 yards on 29 receptions in 11 contests. As a defensive end in 2023, Terrell compiled 37 total tackles, four sacks, two interceptions and one fumble recovery.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyBicmlnaHRjb3ZlJyBpZD0nYnJp Z2h0Y292ZS1jb250YWluZXItMTQ1OTMzNyc+PC9kaXY+CjxzY3JpcHQ+CiAg Ly8gZGVmYXVsdCBhdXRvcGxheSA9PT0gdW5kZWZpbmVkIHRvIHRydWUKICBj b25zdCBhdXRvcGxheSA9ICJ0cnVlIiAhPT0gImZhbHNlIjsKICB2YXIgY29u ZmlnID0gewogICAgYXV0b3BsYXk6IGF1dG9wbGF5LAogICAgY29tc2NvcmVD NDogInJpdmFscyIsCiAgICBoaWRlUGxheWxpc3Q6IHRydWUsCiAgICBpdGVt czogW3sKICAgICAgaWQ6ICJiZGIyZTVmYi0wZDk4LTM1MmUtOThkNC0zY2Q5 MDA4MWQyMjQiLAogICAgICBtaW1ldHlwZTogIm1lZGlhL3NhcGkiCiAgICB9 XSwKICAgIGxhbmc6ICJlbi1VUyIsCiAgICBwYWdlU3BhY2VJZDogIjIwMjI3 MzMxMTkiLAogICAgcmVjb21tZW5kYXRpb246IGZhbHNlLAogICAgcmVnaW9u OiAiVVMiLAogICAgc2l0ZTogInJpdmFscyIKICB9OwogIGNvbnN0IHNjcmlw dCA9IHdpbmRvdy5kb2N1bWVudC5xdWVyeVNlbGVjdG9yKCJzY3JpcHRbc3Jj PSdodHRwczovL3MueWltZy5jb20vcngvZXYvcHJvZC9ldnBsYXllci5qcydd Iik7CiAgY29uc3QgY29udGFpbmVyID0gd2luZG93LmRvY3VtZW50LnF1ZXJ5 U2VsZWN0b3IoIiNicmlnaHRjb3ZlLWNvbnRhaW5lci0xNDU5MzM3Iik7CiAg CiAgLy8gTWFrZSBzdXJlIHRoZSBzY3JpcHQgaXMgbG9hZGVkIGJlZm9yZSB0 cnlpbmcgdG8gcmVuZGVyIHZpZG9lIHBsYXllcgogIGlmIChzY3JpcHQgJiYg Y29udGFpbmVyKSB7CiAgICB2YXIgcGxheWVyID0gbmV3IFlBSE9PLlZpZGVv UGxhdGZvcm0uVmlkZW9QbGF5ZXIoY29uZmlnKTsKICAgIHBsYXllci5yZW5k ZXIoIiNicmlnaHRjb3ZlLWNvbnRhaW5lci0xNDU5MzM3Iik7CiAgfQo8L3Nj cmlwdD4KCg==

Analyst Breakdown