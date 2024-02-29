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NFL Scouting Combine Interview: Ennis Rakestraw

Tucker Franklin
Special to PowerMizzou
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INDIANAPOLIS, IN--Former Mizzou cornerback Ennis Rakestraw took the stage to answer questions at the NFL Scouting Combine on Thursday.

Watch the potential first round pick's full media session below.

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