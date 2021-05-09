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football
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Official Visit Profile: Percy Lewis
Sean Williams
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PowerMizzou
Recruiting Editor
Gulf Coast (Miss.) Community College offensive tackle Percy Lewis tweeted his intentions to take an official visit to Missouri on Thursday. The massive 6-foot-7, 350-pound prospect will be in Colum...
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