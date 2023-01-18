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Post-Game: Mizzou 79, Arkansas 76

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Dennis Gates, DeAndre Gholston and Kobe Brown talk about Mizzou's 79-76 win over Arkansas.

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