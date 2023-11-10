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Post-Game Video: Memphis 70, Mizzou 55

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Hear from Dennis Gates, Nick Honor and Noah Carter after Mizzou took its first loss of the season, 70-55 to Memphis on Friday night.

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