News More News
ago football Edit

VIDEO: Eli Drinkwitz talks after Saturday practice

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Take advantage of our best deal of the year. You can get a new annual subscription and save 67% on your first year. Just click on the image below to take advantage until 5 p.m. Central time on Monday.

After Mizzou's practice on Saturday morning, head coach Eli Drinkwitz met with the media to talk about his team and recent developments across the country in college football.

See what the coach had to say right here.

Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription

Talk about this story and more in The Tigers' Lair

Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines

Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage

Follow our entire staff on Twitter

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}