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VIDEO: Mekhi Miller talks about the start of his freshman season

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Freshman wide receiver Mekhi Miller met with the media on Wednesday evening as the Tigers get ready to face Auburn on Saturday.

Watch below to hear from Miller on his adjustment to college football and the start of his freshman season.

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