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VIDEO: Mizzou freshman Aidan Shaw

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Mizzou will open its basketball season with a sea of new faces in a Thursday night exhibition game against Washington University. On Wednesday afternoon, we spoke with Tiger freshman Aidan Shaw on the eve of his college debut.

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