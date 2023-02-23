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Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Hear from Mizzou head coach Dennis Gates as the Tigers look to pick up a road win at Georgia on Saturday at noon.

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