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WATCH: Eli Drinkwitz talks as Tigers head to Tampa

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri will leave town for the Gasparilla Bowl against Wake Forest on Monday. Here from head coach Eli Drinkwitz following the final practice in Columbia.

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