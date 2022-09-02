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PowerMizzou.com Staff
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Following a 52-24 win over Louisiana Tech, Eli Drinkwitz and Missouri players met with the media. See what the coach had to say, along with Luther Burden, Brady Cook, Joseph Charleston and Ty'Ron Hopper.


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