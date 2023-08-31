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Commit Profile: Whit Hafer

Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Joplin (Mo.) tight end Whit Hafer goes in-depth on his early commitment to Missouri, family ties to the school, relationships with the Tigers' staff, his love of basketball and football, and more.

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