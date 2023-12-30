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Cotton Bowl post-game video

Connor McLain
Videographer
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ARLINGTON, TX--Hear from the Missouri Tigers after their 14-3 win over Ohio State in the Cotton Bowl.

PowerMizzou.com talked to Cody Schrader, Darius Robinson, Jaylon Carlies and Luther Burden after the game. You can watch those interviews right here.

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